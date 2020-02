Als Connie Witteman één ding zou kunnen overdoen, dan was ze nooit gescheiden van Free Record Shop-magnaat Hans Breukhoven. In de podcast 30 Minuten Rauw vertelt de BN'er aan Ruud de Wild dat ze met de relatie had moeten doorgaan alsof ze "achterlijk" was.

Witteman en Breukhoven gingen in 2009 na een huwelijk van 22 jaar uit elkaar, omdat Breukhoven er een minnares op nahield. Nadat Witteman erachter was gekomen, hebben ze het nog een aantal keer geprobeerd. Uiteindelijk heeft Witteman de relatie beëindigd toen haar jongste zoon volwassen was.

"Ik had natuurlijk een geweldig huwelijk", zegt de 68-jarige zakenvrouw. "Het was een geweldige man, geweldige vader en eigenlijk achteraf - nu, op deze leeftijd - vraag ik me af: had ik het allemaal (dat Breukhoven vreemdging, red.) wel willen weten?"

Witteman benadrukt dat zij en Breukhoven 22 fijne jaren hebben gehad en blij is dat ze samen hun kinderen alle mogelijkheden hebben kunnen geven. "Ik vind het ook geen weggegooide jaren. Ik hou in mijn hart nog steeds van Hans."

Wel zegt ze dat het destijds niet anders kon. "Ik werd gewoon met mijn rug tegen de muur gezet. Ik werd ermee geconfronteerd. Dat is het."

Traan gelaten om breuk Marco en Leontine Borsato

De Wild vraagt Witteman in de podcast ook naar de scheiding van Marco en Leontine Borsato, die zij aan elkaar heeft voorgesteld. Daarop zegt ze te denken dat Marco Borsato de ongelukkigste man is als hij achteraf ziet dat zijn grote liefde weg is. "Want Leontine was gewoon zijn grote liefde."

"Ik vind niet dat ik me ermee mag bemoeien, maar ik moet je wel zeggen dat ik er een traan om gelaten heb. Omdat ik hun pijn als de beste herken."

De Wild wilde Witteman al langere tijd interviewen voor zijn podcast, maar tot nu toe was een gesprek er nog niet van gekomen. Volgens Witteman komt dat doordat ze dat soort dingen niet echt opzoekt. "Mijn hart ligt altijd op mijn tong en dat wordt mij niet altijd in dank afgenomen."