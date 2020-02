Bridget Maasland heeft maandagavond in gesprek met RTL Boulevard gereageerd op de breuk met André Hazes. Tijdens Hazes' vakantie naar Curaçao, waar zijn ex Monique Westenberg ook was, zou alles nog goed zijn gegaan, maar bij thuiskomst hebben de twee gezamenlijk besloten een punt achter hun relatie te zetten, aldus Maasland.

Zelf was de presentatrice niet aanwezig in het programma, omdat ze "er echt af ligt". Ze liet het woord doen door haar collega's. Eerder bevestigden Maasland en Hazes de breuk al met de woorden: "Door de druk die op onze relatie lag en alle aandacht die ervoor was, hebben we besloten om er een punt achter te zetten."

In een reactie aan NU.nl vraagt het management van de zanger om rust voor het tweetal. De mediastop die Hazes eerder al aankondigde blijft van kracht, zo benadrukt het management.

De 45-jarige presentatrice en de 26-jarige zanger maakten in november bekend een relatie te hebben. Dat nieuws volgde zeer kort op het nieuws dat Hazes en Monique Westenberg uit elkaar waren.