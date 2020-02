Leonie ter Braak (39) heeft in een gesprek met LINDA verteld dat ze door een libidoloze fase gaat. Hoewel ze al dertien jaar gelukkig samen is met haar man Floris, kan haar seksleven volgens de presentatrice wel wat beter.

Als reden geeft de Wie is de Mol?-kandidate dat het met twee jonge kinderen zo hard werken is, dat ze chronisch uitgeput is. Daarom had ze een goed voornemen voor 2020: "Meer wippen."

Verder onthult Ter Braak dat zij en haar man tien jaar geleden naar elkaar hebben uitgesproken dat, hoewel dat tot nu toe nog niet is gebeurd, een toekomstig slippertje niet ondenkbaar zou zijn.

Ook vertelt ze dat ze een trio met een mooie vrouw niet direct zou afwijzen. "Een vrouwenlichaam is zo bekend, je weet precies wat je moet doen", zei ze, refererend aan een eerdere seksuele ervaring met een vrouw.

Het hele interview met Ter Braak verschijnt woensdag in de nieuwe LINDA.