André Hazes en Bridget Maasland zijn na ongeveer drie maanden uit elkaar. Dat bevestigt het stel maandag aan RTL Boulevard. NU.nl is in afwachting van een reactie.

Geruchten dat de relatie voorbij was, ontstonden op 14 februari (Valentijnsdag), toen de twee geen liefdevolle berichten over elkaar deelden op sociale media. Het stel deelde daarvoor geregeld foto's van elkaar.

"Door de druk die op onze relatie lag en alle aandacht die ervoor was, hebben we besloten om er een punt achter te zetten", aldus Maasland en Hazes in een reactie aan het programma waar de presentatrice voor werkt.

De 45-jarige presentatrice en de 26-jarige zanger maakten in november bekend een relatie te hebben. Dat nieuws volgde zeer kort op het nieuws dat Hazes en Monique Westenberg uit elkaar waren.