Ne-Yo en zijn echtgenote Crystal Renay gaan na een huwelijk van bijna vier jaar scheiden. De r&b-zanger houdt nog steeds van zijn vrouw, maar hun donkere kanten passen niet bij elkaar, vertelde hij in Private Talk With Alexis Texas.

"Het is niet iets verdrietigs", aldus de zanger over de breuk. "We hebben allebei onze demonen en we kwamen erachter dat die niet bij elkaar passen. Totdat we onze demonen onder controle hebben, kunnen we niet getrouwd zijn."

"Het is het einde van een hoofdstuk, maar niet van het boek", ging Ne-Yo verder. "We zullen altijd familie blijven en ik hou van haar met heel mijn hart."

Ne-Yo brengt nummer over relatiebreuk uit

De veertigjarige zanger vertelde verder dat hij binnenkort het nummer Pinky Ring uitbrengt. Naar eigen zeggen heeft hij zijn gevoelens over de breuk daarmee van zich afgeschreven, zonder dat hij in het nummer precies ingaat op zijn persoonlijke situatie.

Ne-Yo en Renay hebben samen twee kinderen. Uit een eerdere relatie heeft de zanger nog een dochter en een zoon.

Twaalf jaar geleden kreeg zijn toenmalige vriendin haar zoon Chimere. Later bleek Ne-Yo echter niet de vader van de jongen te zijn.