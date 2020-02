Kickbokser Rico Verhoeven en zijn partner Jacky Duchenne zijn na een relatie van dertien jaar uit elkaar. Het stel had al relatieproblemen ten tijden van Verhoevens laatste gevecht met Badr Hari, in december, vertelt hij maandag in De Telegraaf.

"Voor de wedstrijd, tijdens mijn warming-up, had ze naar Dennis (Krauweel, de trainer van Verhoeven, red.) geappt: "Wil Rico dat ik voor het gevecht naar de kleedkamer kom?", aldus de kickbokser. "Dennis wilde daar niet over beslissen en legde het bij mij neer. We hebben het altijd gedaan, dus dacht ik dat ik er goed aan zou doen om die routine maar niet te doorbreken."

Volgens Verhoeven zijn hij en Duchenne nog wel in relatietherapie geweest, maar dat heeft niet geholpen.

De 30-jarige kickbokser en de 33-jarige Duchenne leerden elkaar als tieners kennen, maar zijn nooit getrouwd. Ze hebben samen drie kinderen, van acht, vijf en twee jaar.