Kickbokser Rico Verhoeven en zijn partner Jacky Duchenne zijn na een relatie van dertien jaar uit elkaar, maakt Verhoeven maandag via Instagram bekend.

De relatieproblemen met Duchenne hadden in december invloed op Verhoevens kickbokswedstrijd tegen Hari, zo vertelt hij maandag in De Telegraaf. "Mijn lichaam was daar, maar mijn geest niet", legt Verhoeven uit. "Ik heb gedaan waarop we getraind hadden, maar niet met de timing en bewegingen die waren doorgenomen."

"Badr kletste erin en ik dacht meteen letterlijk: wil je een slagenwisseling? Dan krijg je die! Bizar. Zo denk ik nooit. Ik heb altijd de controle."

Volgens Verhoeven zijn hij en Duchenne nog wel in relatietherapie geweest, maar dat heeft niet geholpen. Het stel is volgens de kickbokser uit elkaar gegroeid.

De 30-jarige kickbokser en de 33-jarige Duchenne leerden elkaar als tieners kennen, maar zijn nooit getrouwd. Ze hebben samen drie kinderen van acht, vijf en twee jaar.