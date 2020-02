Elton John heeft zaterdag wegens gezondheidsklachten zijn concert in Australië voortijdig moeten beëindigen. Via Twitter laat de Britse zanger weten dat hij een atypische longontsteking heeft.

"Ik wil iedereen bedanken die bij het concert van mijn afscheidstournee in Auckland was vannacht", aldus John. "Eerder vandaag ben ik gediagnosticeerd met een longontsteking, maar ik was vastbesloten om jullie de best mogelijke show te geven."

John verontschuldigt zich voor het vroegtijdig beëindigen van het concert: "Ik speelde en zong met heel mijn hart, totdat ik niet meer kon zingen. Ik ben teleurgesteld, ik ben van streek en het spijt me. Ik heb alles gegeven wat ik had."

Bij een atypische longontsteking, ook wel een wandelende longontsteking of verworven longontsteking genoemd, ligt de oorzaak van de infectie niet bij een streptokokkenbacterie (zoals bij een gewone longontsteking meestal het geval is). Niet alleen een bacterie, maar ook een schimmel, chemicaliën of ingeademd voedsel kunnen dan de oorzaak zijn. Vaak zijn de symptomen van een atypische longontsteking relatief mild.

Voor zijn afscheidstournee reist John al sinds 2018 de hele wereld over. In juni 2019 trad hij op in de Ziggo Dome in Amsterdam.