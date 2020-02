Melissa Fumero is op Valentijnsdag bevallen van haar tweede kind, meldt de 37-jarige Amerikaanse actrice via Instagram.

"Welkom in de wereld, Axel!", aldus Fumero. "Jij hebt van Valentijnsdag mijn favoriete feestdag gemaakt!"

Fumero is op dit moment te zien als Amy Santiago in de langlopende comedyserie Brooklyn Nine-Nine. Ook regisseerde ze een aflevering van deze reeks.

Haar echtgenoot, de acteur David Fumero, ontmoette ze op de set van de serie One Life To Live. Het stel trouwde in 2007. Hun eerste kind Enzo werd in 2016 geboren.