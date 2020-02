Volgens Rosanna Arquette zijn er nog altijd mensen in de filmindustrie die medelijden hebben met Harvey Weinstein, de filmproducent die op dit moment terechtstaat wegens beschuldigingen van seksueel misbruik. De actrice was in 2017 een van de eerste vrouwen die zich publiekelijk uitliet over haar nare ervaringen met Weinstein.

"Ik geloof dat er een paar Oscar-winnaars zijn die niets kunnen zeggen (over Weinstein, red.)", aldus Arquette in gesprek met The Guardian. "Vrouwen die zich niet veilig of comfortabel genoeg voelen om daar doorheen te gaan. Het is ook niet makkelijk. Er zijn nog steeds mensen in de filmindustrie die medelijden hebben met Harvey".

De actrice zegt zoveel mogelijk bij de zittingen aanwezig te zijn om de vrouwen die tegen Weinstein getuigen te steunen. Zelf zegt ze dat Weinstein haar begin jaren negentig op een seksueel agressieve manier benaderde in een hotelkamer. Toen Arquette hem afwees, zou Weinstein gedreigd hebben haar carrière te saboteren.

'Er komt een 'tsunami' aan'

Volgens Arquette is de discussie rond seksueel misbruik in de filmindustrie nog lang niet voorbij, ook niet als Weinstein een gevangenisstraf krijgt. "We gaan nog veel meer horen over seksueel misbruik. Er komt een 'tsunami' aan."

Op maandag 6 januari begon het proces tegen Weinstein. De filmproducent werd in totaal door meer dan tachtig vrouwen beschuldigd van seksueel ontoelaatbaar gedrag, maar deze zaak gaat om twee vrouwen die hem aanklagen wegens verkrachting en ongewenste orale seks.

De incidenten zouden hebben plaatsgevonden in 2013 en 2006. Afgelopen vrijdag hield de advocaat van de aanklagers het slotpleidooi. De jury gaat volgende week in beraad.