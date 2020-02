De manier waarop de oma van Kate Middleton met haar en haar broer en zus omging, is van grote invloed geweest op de opvoeding die ze bij haar eigen kinderen toepast.

Dat zegt de 38-jarige echtgenote van de Britse prins William in een aflevering van de podcastreeks Happy Mum, Happy Baby.

"Ik had een waanzinnige grootmoeder die heel veel tijd voor ons opofferde. Ze speelde niet alleen met ons, maar leerde ons ook knutselen. Ook nam ze ons mee in haar broeikas waar ze ons liet tuinieren. Ik probeer veel van die ervaringen te implementeren in de opvoeding van mijn kinderen."

Daarnaast laat Middleton, moeder van Charlotte, George en Louis, weten dat ze buiten spelen zeer belangrijk vindt en ervan overtuigd is dat dit positieve gevolgen heeft voor de fysieke en mentale ontwikkeling van kinderen.

In de podcastserie Happy Mum, Happy Baby van Giovanna Fletcher praten ouders over alle aspecten van het ouderschap. De volledige aflevering met Middleton is vanaf zaterdagmiddag te beluisteren.