Inge van der Plas denkt niet graag terug aan de beelden van haar wenkbrauwen die in De Wereld Draait Door werden getoond. De ondernemer laat aan NRC weten dat ze er veel last van had.

Van der Plas was in 2015 verantwoordelijk voor metamorfoses in het RTL 4-programma Koffietijd. In een van de uitzendingen lichtte ze toe dat je tijdens het opmaken van je gezicht de wenkbrauwen slechts minimaal moet aanzetten.

Direct daarna werd het gezicht van Van der Plas in beeld gebracht. De kijker zag haar relatief zware wenkbrauwen, geheel in contrast met wat de kapster daarvoor uitlegde. Het fragment dook op in eenDWDD-onderdeel waarin ludieke video's getoond worden.

"Ik wist van niks", zegt Van der Plas in gesprek met NRC over haar zichtbaarheid in het populaire actualiteitenprogramma. "Dat heb ik de redactie na afloop ook gemaild. Ik vroeg me ineens af of ik ze misschien te zwaar had geverfd. Je wil geen persiflage worden."

De 51-jarige Van der Plas heeft er uiteindelijk baat bij gehad: niet alleen leidt ze een kapperszaak in Haarlem, ze maakt ook video's voor het tijdschrift Libelle.