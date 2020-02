Dave von Raven was blij dat zijn zieke vader bij het concert van The Kik in Ahoy kon zijn. De man werd op een brancard naar het podium gereden, vertelt de zanger van de band in Jinek.

De 38-jarige Nederlandse artiest vertelde in de talkshow dat hij dankbaar was dat zijn vader hem als jong kind al continu aanspoorde om aan zijn muziekcarrière te werken.

"Ik heb hem in die tijd ook vaak veracht hoor. Dat ik dacht: teringlijder, houd nou eens je kop. Maar ik heb dat later heel erg in hem gewaardeerd, dat hij me heeft gebracht waar ik nu ben."

De vader van de zanger onderging vorig jaar een operatie aan zijn aorta. Tijdens de ingreep werd geconstateerd dat hij aan longkanker lijdt.

"We zouden twee maanden later voor het eerst in Ahoy staan. Daar waren we supertrots op. Ik zei tegen hem: 'Pa, je bent er godverdomme wel bij hè?' Ineens gingen die grote bruine ogen van hem open en zei hij: 'Als jij het gelooft, geloof ik het ook.'"

Met hulp van stichting Ambulance Wens kon de vader eind november bij het optreden van zijn zoon aanwezig zijn. "Die hebben hem daarheen gebracht op een brancard en toen stond hij aan de zijkant naar ons te kijken. Dat was heel bijzonder, daar ben ik heel erg blij mee."