Goede Tijden, Slechte Tijden-acteurs Dorian Bindels (27) en Bertrie Wierenga (30) hebben op Instagram bekendgemaakt dat ze een relatie hebben.

In een video op het profiel van Wierenga is te zien dat het koppel samen aan het schaatsen is. In een tekst bij de video laat de actrice weten: "Wij begeven ons nog wat op glad ijs, maar wij zijn samen hoor."

Bindels heeft op zijn beurt een selfie van hem en zijn kersverse vriendin op zijn profiel geplaatst. Naast de foto staat een emoticon van een hart.

Bindels speelt sinds september 2018 het personage Daan Stern in Goede Tijden, Slechte Tijden. Wierenga is pas sinds vorig jaar in de soapserie te zien. Zij speelt de rol van Shanti Vening.