Kim van Kooten vindt het niet leuk om gast te zijn in een talkshow op televisie. De actrice en schrijver is naderhand vaak onzeker over haar optreden, vertelt ze in een interview in de Volkskrant.

"Ik wil zelf nooit naar De wereld draait door of Jinek, omdat ik me er na afloop altijd rot over voel dat ik niet zei wat ik wilde zeggen, of niet grappig was."

De 46-jarige Van Kooten zegt daarnaast gek te zijn op de talkshow van de Britse presentator Graham Norton: "Daarvan kijk ik er soms acht achter elkaar. Nortons gasten, altijd wereldsterren, vertellen schaamteloze anekdoten en zetten zichzelf... nou ja, niet voor gek, want het is alleen maar charmant dat iedereen zijn decorum verliest. Zijn gasten lijken het allemaal waanzinnig naar hun zin te hebben. Iedereen is op zijn leukst."

Mocht Norton haar ooit uit willen nodigen, dan zal ze daar zeker op ingaan: "Naar Norton zou ik wel durven. Dat komt door hem. Hij is totaal ontwapenend en geestig en slim."

Van Kooten is op dit moment te zien in de Nederlandse serie Hollands Hoop.