De Amerikaanse r&b-zanger R. Kelly is opnieuw aangeklaagd, is vrijdag gebleken uit documenten van de rechtbank in Chicago. De zanger zou eind jaren negentig gedurende vier jaar een minderjarig meisje hebben misbruikt. Het meisje zou hem hebben ontmoet toen ze pas 14 of 15 jaar oud was.

De vermelding van een ander vermeend slachtoffer van R. Kelly is in de nieuwe aanklacht om onduidelijke redenen verwijderd.

De advocaat van de zanger heeft op Twitter gereageerd. Hij zegt op de hoogte te zijn van de nieuwe aanklacht, maar houdt vol dat R. Kelly onschuldig is. "We gaan door met de strijd voor hem en kijken uit naar de dag waarop hij vrijkomt", stelt de advocaat.

Kelly wordt in New York aangeklaagd voor afpersing en beschuldigd van seksuele uitbuiting van minderjarigen, ontvoering en dwangarbeid.

Daarnaast werd hij in Chicago al aangeklaagd voor onder meer het bezit van kinderporno. In die stad wordt de r&b-zanger momenteel gevangengehouden. Ook lopen er zaken tegen de zanger in de staten Illinois en Minnesota.

De r&b-zanger heeft altijd gezegd onschuldig te zijn.

Het proces tegen Kelly in Chicago gaat naar verwachting in april van start en zal zo'n drie weken in beslag nemen. De zaak in New York begint in mei.