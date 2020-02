Robbie Williams en zijn vrouw Ayda Field hebben een vierde kind gekregen, genaamd Beau. De baby is ter wereld gekomen met hulp van een draagmoeder.

Field deelt op Instagram een foto van vier paar kindervoetjes. "Zoek het verschil", schrijft ze daarbij. "Op deze Valentijnsdag willen we de liefde vieren op een heel bijzondere manier...Beau Benedict Enthoven Williams."

Ze legt uit dat Beau geboren is via een draagmoeder, maar dat zij en Williams wel de biologische ouders zijn. In zo'n geval wordt een bevruchte eicel ingebracht bij de draagmoeder die daarvoor haar baarmoeder beschikbaar stelt.

Field en Williams trouwden in 2010. Hun derde kind, Colette (Coco), werd in 2018 geboren via dezelfde draagmoeder die nu Beau ter wereld heeft gebracht. De twee oudste kinderen, Theodora (7) en Charlton (5), zijn door Field gebaard.