Gerard Butler, mede bekend van zijn rol als koning Leonidas in de film 300, mag namens de Griekse stad Sparta de fakkel dragen in aanloop naar de komende Olympische Spelen in Tokio.

De burgemeester van Sparta bevestigt aan Sky News dat Butler ook eregast zal zijn van de festiviteiten die worden georganiseerd in het kader van het 2.500-jarig jubileum van de slag bij Thermopylae.

Hierin vocht de koning van Sparta, Leonidas I, samen met 300 Spartanen tegen de koning van Perzië, Xerxes I, en zijn leger.

De fakkel wordt in aanloop naar de Spelen doorgegeven van land tot land. Butler zal de fakkel op 14 maart in Sparta in ontvangst nemen.

De rol van koning Leonidas is een van de bekendste rollen die de vijftigjarige Butler speelde. De acteur wordt vaak geassocieerd met de befaamde uitspraak This is Sparta die hij deed in de film.

De openingsceremonie van de Olympische Spelen in Tokio is op vrijdag 24 juli. Het evenement duurt tot en met zondag 9 augustus.