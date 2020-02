Katja Schuurman (44) en haar man Freek van Noortwijk (30) krijgen een eerste kind samen. De actrice noemt de komst van haar dochter of zoon op Instagram "het mooiste valentijnscadeau" dat ze elkaar konden geven.

"We worden papa en mama", schrijft Schuurman bij een foto van zichzelf en Van Noortwijk. Ze is al moeder van dochter Semmie, die ze kreeg met haar ex Thijs Römer.

Het koppel wordt gefeliciteerd door diverse bekende Nederlanders, onder wie Jan Versteegh, Art Rooijakkers en Igoné de Jongh, de nieuwe vriendin van Römer.

Schuurman en Van Noortwijk trouwden in de zomer van 2019. Eerder liet de actrice al weten dat ze met medicatie gestopt was omdat ze nog een kinderwens had. "Ik wil graag zwanger worden, maar die medicijnen vanwege mijn bipolaire stoornis mag je niet combineren met zwangerschap, dus ik moest stoppen", vertelde Schuurman in oktober in Gert Late Night.

"Ik ben 44 en kan niet zo heel erg lang meer wachten." De presentatrice en haar man zouden het "te gek" vinden als ze binnen een jaar ouders worden, zeiden ze destijds.

Chef-kok Van Noortwijk, die nog geen kinderen heeft, liet zich al eerder ontvallen graag vader te worden. "Het vaderschap lijkt me iets heel moois", vertelde hij aan Story.