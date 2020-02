Freek Vonk heeft vrijdag een foto gedeeld waarop hij te zien is met zijn nieuwe vriendin. De televisiebioloog plaatst op Valentijnsdag een hartje bij de foto op zijn Instagram Story.

Eerder gingen al geruchten dat de 36-jarige Vonk samen zou zijn met een vrouw, met wie hij meerdere malen samen was gezien.

Vonk had tot mei 2015 een relatie met Eva Jinek, met wie hij sinds begin 2013 samen was. Het voormalige koppel woonde samen.

Twee weken geleden werd bekend dat de bioloog door de Vrije Universiteit in Amsterdam per 1 februari is benoemd tot bijzonder hoogleraar Evolutionary Biochemistry. Hij gaat slangengif onderzoeken om te kijken of daar nieuwe medicijnen uit voort kunnen komen en gaat ook lesgeven.