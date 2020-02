Matthijs van Nieuwkerk wordt weekendkracht, Hugo Borst stelt rare vragen aan Ilse DeLange en Doutzen Kroes houdt een grote schoonmaak. Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

Wie is z'n carrière niet begonnen met op zaterdagochtend vakkenvullen in de supermarkt, op zondagmiddag kleding vouwen in een grote modeketen of op vrijdagavond popcorn scheppen bij de bioscoop om de hoek? Scholieren en studenten houden alleen in het weekend tijd over om de portemonnee wat te spekken en zien hun vrije dagen dus als sneeuw voor de zon verdwijnen.

De meeste mensen gaan na het afronden van hun studie op zoek naar een fulltime baan. Werkweken van 32 of 40 uur worden de norm en de weekenden worden momenten van rust. Zomaar een maandag of een woensdag vrij komt zelden voor, maar er moet toch ook brood op de plank komen, en dus heb je het ervoor over, tot het moment dat je met pensioen gaat.

Matthijs van Nieuwkerk gooit het over een andere boeg: na jarenlang doordeweeks in de avond te hebben gewerkt, maakte hij deze week bekend dat hij stopt met De Wereld Draait Door en begint met een zaterdagavondprogramma.

"Wat hij heel slim doet, is blijven en een contract voor drie jaar tekenen, waarmee hij gewoon de Balkenendenorm haalt. Maar daar hoeft hij natuurlijk niet zo veel meer voor te doen als bij De Wereld Draait Door. Eigenlijk is het een soort parttime baan die hij krijgt de komende drie jaar", aldus showbizzkenner Albert Verlinde over de stap van Matthijs. Dat is nog eens parttime werken: één dag in de week, zo af en toe een uitstapje, niet het hele jaar door, en dat alles voor ruim 2 ton.

Hoewel veel mensen kritisch zijn op de salarisconstructies bij de publieke omroep, was er deze week vooral veel lof voor Matthijs en de kwaliteit van het programma dat hij al ruim veertien jaar maakt. Het duurt nog tot 2021 voor Matthijs op de zaterdagavond te zien is, dus er is nog alle tijd voor woedende berichten over belastinggeld.

254 Video In de bladen: Marco slaapt bij moeder en radiostilte bij Leontine

Een 'zeldzaam respectloos' interview

Het was wel de week van De Wereld Draait Door, want in het programma vond ook een opmerkelijk gesprek plaats waar men maar niet over uitgepraat raakte. Ilse DeLange was op bezoek om over de winst van haar negende Edison en haar nieuwe plaat te praten. Alles leek goed te gaan, tot tafelheer Hugo Borst inbrak in het gesprek.

Viel er nog wel iets te winnen na negen Edisons? En alleen maar bekend in ons eigen 'kikkerlandje'? En hoelang kon Ilse eigenlijk nog het podium op? Want de jaren beginnen straks toch te tellen...

"Wat een zeldzaam respectloos gesprek met Ilse DeLange bij DWDD, gênant gewoon. Hoog boomergehalte. Maar goed weer even te zien waarmee vrouwelijke artiesten te maken krijgen", schreef Saskia Noort op Twitter. Ze kreeg bijval van tientallen anderen.

Ilse leek er weinig moeite mee te hebben: hoewel ze even een wenkbrauw optrok, reageerde ze gewoon op Hugo en kreeg ze zelfs een applausje van het publiek in de studio, waar de wending van het gesprek overduidelijk ook nogal ongemakkelijk werd bevonden.

Hugo is zich van geen kwaad bewust. "Dat plagen heb ik niet alleen uitgevonden, er zijn vele mensen. Dat hoort er ook een beetje bij, maar een plaagstoot kan nog altijd respectvol zijn. Ik vind nergens dat ik mij heb misdragen. Oprecht niet. Ik vind het allemaal relevante vragen. Ik heb geen rare vragen gesteld."

Steentjes uit je lichaam krijgen

Supermodellen moeten soms hele rare dingen doen om zo mooi en slank te blijven als we van ze gewend zijn. Diëten van heet water met citroensap en pepers, uren per dag trainen en korsetten om de boel zo smal mogelijk te laten lijken, zijn meer regel dan uitzondering. Niemand kijkt er dus meer van op als een model iets nieuws verzint. Tenminste, dat leek zo, want deze week werden we toch echt verrast door Doutzen Kroes.

Het Nederlandse topmodel leerde haar vlogvolgers alles over haar leverreiniging. Met een paar liter appelsap, vegan eten en grapefruits kom je een heel eind, maar echt belangrijk is om je darmen eens goed te laten doorspoelen. "Ik voel de druk echt in mijn lijf", aldus Doutzen in de behandelkamer.

Na de spoeling volgt een dieet van niet meer dan zout water en een kuurtje van grapefruitsap met olijfolie. Dan komt het allerbelangrijkste: je lichaam stoot steentjes uit. Doutzen voelde zich als herboren, maar drukte haar volgers op het hart: het is niet de bedoeling dat jullie dit als medisch advies zien.

In de reacties en in diverse media werd toch gevraagd of dit nou wel zo verstandig was: iemand met zo veel invloed als Doutzen die vertelt hoe fantastisch het voelt en hoe fijn het is. Dan wil toch iedereen het nadoen?

Doutzen heeft de video ondanks het commentaar dat het schadelijk zou kunnen zijn voor je lichaam gewoon laten staan en lijkt niet van plan te zijn 'm te verwijderen.