Marieke Elsinga heeft een nieuwe vriend. De radio-dj en presentatrice deelt op Valentijnsdag een foto van zichzelf en haar nieuwe liefde op Instagram.

De 33-jarige Elsinga heeft als bijschrift een hartje bij de foto gezet. Haar management bevestigt aan NU.nl dat zij inderdaad een nieuwe vriend heeft.

Eerder liet de Qmusic-dj zich ontvallen behoefte te hebben aan een nieuwe liefde.

"Het lijkt me leuk om mijn leven te delen, maar minstens even leuk om deel uit te maken van het leven van iemand anders", vertelde Elsinga in Libelle.