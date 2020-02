Mingus Dagelet, bekend van onder meer de films Koning van Katoren en Mannenharten, zegt vrijdag in de Volkskrant dat hij zichzelf "een beetje verwend" vindt nu hij terugkijkt op het verloop van zijn carrière tot dusver.

De 28-jarige Dagelet, zoon van acteur Hans Dagelet en altvioliste Esther Apituley, vertelt over zijn bevoorrechte jeugd in het Amsterdamse stadsdeel Zuid en hoe hij met redelijk gemak filmrollen kreeg.

"Ik besefte toen eigenlijk niet hoe bijzonder het was", vertelt de acteur. "Misschien ook omdat ik van huis uit niet anders wist. Een leven als acteur, dat was logisch, dat voelde natuurlijk."

Ook op de toneelschool ging het Dagelet voor de wind, maar daarna werd het plotseling stil qua opdrachten. "Toen werd ik ook nog eens heel ziek", vervolgt de acteur. "Een lange, vervelende nasleep van een kaakabces, waardoor ik niet kon eten en nauwelijks nog op mijn benen kon staan. Daardoor kon ik ook een tijd niet werken. Dus het was soms echt wel worstelen."

Tegenslag had effect op persoonlijkheid

"Die tegenslag heeft veel effect gehad op wie ik nu ben", legt Dagelet uit. "Als acteur, maar ook als mens. Het was een realitycheck. Want achteraf vind ik mezelf wel een beetje verwend. Ik dacht niet na over geluk en succes; dat was gewoon vanzelfsprekend."

De acteur noemt zijn optredens in Gevangenismonologen, waarbij hij gedetineerden in verschillende gevangenissen ontmoette, als het "waardevolste" dat hij ooit heeft gedaan. "Doordat ik heb ervaren dat het soms flink kan tegenzitten en bij Gevangenismonologen heb gezien hoe makkelijk het ook écht mis kan gaan, ben ik nu een lievere persoon, denk ik. Opener, respectvoller, dankbaarder."

Op zijn vijftiende werd Dagelet bekend door de serie Vrijland. Hij speelde verschillende film- en televisierollen, maar staat ook op het toneel. Zo was hij in 2015 in onder meer De Stille Kracht te zien.