Nadat er al eerder geruchten gingen dat Enrique Iglesias een derde kind heeft gekregen, bevestigt de zanger donderdag dat zijn gezin is uitgebreid. De zanger deelt op Instagram een foto van zichzelf en zijn pasgeboren baby.

"Mijn zonneschijn", schrijft Iglesias, die niet vermeldt of zijn gezin is uitgebreid met een zoon of dochter. Het derde kind van de zanger en zijn vriendin, voormalig tennisster Anna Kournikova, is geboren op 30 januari. In december 2017 werd hun tweeling Nicholas en Lucy geboren.

Het stel staat erom bekend weinig te delen over hun privéleven. Zo hebben ze eerder niet bevestigd dat Kournikova opnieuw zwanger was.

De 38-jarige Kournikova en de 44-jarige zanger zijn sinds 2001 samen. Ze ontmoetten elkaar op de set van Iglesias' clip voor het nummer Escape. Het is niet bekend of het koppel getrouwd is.