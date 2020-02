De man die oud-nieuwslezer en nu trambestuurder Edvard Niessing op Koningsdag 2018 beledigde, is donderdag door de politierechter veroordeeld tot het betalen van een geldboete van 250 euro. Ook krijgt hij een voorwaardelijke taakstraf van tien uur opgelegd, meldt Omroep West.

Omdat het voorval bijna twee jaar geleden plaatsvond en de man spijt zou hebben betuigd, stelde zijn advocaat dat zijn cliënt slechts een geldboete moest krijgen. De rechter besloot hier ook de voorwaardelijke taakstraf aan toe te voegen.

De 71-jarige Niessing vertelde eerder dat hij twee twintigers had gewaarschuwd voor een controleteam dat bij een volgende halte zou kunnen staan. Het duo - bestaande uit de al genoemde 22-jarige man en een andere man van 21 - zou zich daar niets van hebben aangetrokken.

"Enkele haltes verder kwamen ze naar voren om uit te stappen en snauwden ze me eerst toe dat ik een sukkel was", aldus Niessing. "Om vervolgens keihard op mijn achterhoofd te beuken met hun knokkels. Mijn bril vloog van mijn gezicht en belandde in stukken op de grond."

De 21-jarige man heeft op 1 juli 2019 al voor de rechter gestaan voor mishandeling. Hij is veroordeeld tot een taakstraf van tachtig uur, waarvan veertig voorwaardelijk.

In gesprek met RTL Boulevard vertelt Niessing dat hij niet meer snel iemand zal aanspreken op zwartrijden. "Dat heb ik afgeleerd. Ik ga mijn leven niet meer in de waagschaal leggen voor 1,35 euro."