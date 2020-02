De dood van zanger James Brown, die in 2006 overleed aan de gevolgen van een hartaanval, wordt op verzoek van de openbaar aanklager in Atlanta onderzocht. Omdat Browns voormalige woordvoerder Jacque Hollander zegt te kunnen bewijzen dat hij destijds vermoord is, zal zijn dood nader onderzocht worden.

Hollander beweerde al eerder dat niet alleen Brown, maar ook zijn derde echtgenote Adrienne Brown vermoord is. Zij waren getrouwd van 1984 tot haar overlijden in 1996.

Hollander huurde een privédetective in om de dood van de zanger te onderzoeken. Ze nam onlangs contact op met nieuwszender CNN, die ook aanwezig mocht zijn bij haar afspraak met de openbaar aanklager. Het bewijsmateriaal dat Hollander liet zien, bestond uit onder meer sms'jes, interviews met meer dan 140 mensen en tal van politie- en rechtbankdocumenten.

Volgens de Amerikaanse nieuwszender zijn er veel redenen om vraagtekens te zetten bij de doodsoorzaak van Brown en zijn echtgenote.

Als uit het onderzoek van de aanklager blijkt dat er inderdaad aanwijzingen zijn dat James en Adrienne Brown zijn vermoord, dan wordt er een uitgebreider onderzoek naar hun dood geopend.

Brown, bekend van hits als Sex Machine, werd een aantal keren gearresteerd voor illegaal wapen- en drugsbezit, poging tot doodslag en mishandeling van Adrienne. Zij overleed in 1996 in een drugskliniek. De zanger overleed zelf in december 2006 op 73-jarige leeftijd.