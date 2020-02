Famke Louise wil het gebruik van botox of plastische chirurgie niet steunen of promoten tegenover haar fans. De zangeres vindt dat iedereen mooi is op zijn eigen manier, zonder ingrepen.

"Ik ben ook erg tegen Photoshop en bewerk mijn foto's alleen als het gaat om de helderheid of om ze iets scherper te krijgen. Verder verander ik nooit iets aan een foto", aldus Famke Louise in gesprek met Grazia.

De 21-jarige artieste wil een voorbeeld zijn voor haar fans en maakte mede daarom de documentaire Bont Girl over het gebruik van bont in de mode-industrie. In 2018 werd ze nog uitgeroepen tot 'Dom Bontje', maar inmiddels zou ze nooit meer bont dragen.

"Ik ben me heel bewust geworden van de bontindustrie en hoe het allemaal in zijn werk gaat. Ik ben erg geschrokken. Tegelijkertijd ben ik heel blij dat niet alleen ík bewuster ben geworden, maar ook veel van mijn fans zover heb kunnen krijgen om geen bont meer te dragen."

Na het uitkomen van Bont Girl kreeg de zangeres bijval van veel andere artiesten, maar niet iedereen volgt haar voorbeeld. De titel 'Dom Bontje' ging voor de tweede keer naar Lil' Kleine. "Het interesseert me weinig wat hij doet, maar het is wel jammer dat hij er niet op heeft gereageerd. Helemaal nu deze docu viral gaat. Zou toch netjes zijn als hij laat weten dat ook hij het niet meer zal dragen en kopen. Maar zo heeft iedereen zijn eigen ding. Ik hoop natuurlijk wel dat hij mijn documentaire gaat kijken en hij van gedachte verandert, maar ik denk het niet."