Het Britse modemerk Vin + Omi, dat erom bekendstaat liefde voor stijl te combineren met duurzaamheid, is een samenwerking met prins Charles aangegaan. De Britse prins doneert de komende tijd zijn tuinafval aan het merk, zodat er kleding van kan worden gemaakt, meldt People woensdag.

Het is niet de eerste keer dat prins Charles in zee gaat met het modemerk, dat zijn oorsprong in de punkscene vindt. Eerder oogstte Vin + Omi drieduizend netelplanten van Charles' landgoed Highgrove in Gloucestershire. De planten zijn gebruikt voor de lente- en zomercollectie van 2020.

De collectie waar het merk momenteel aan werkt, bevat hortensia's, netels, wilgen en houtsnippers die door de prins zijn gedoneerd. Daarnaast zal er gebruik worden gemaakt van paardenhaar uit de koninklijke stallen. De collectie wordt volgende week vertoond tijdens de London Fashion Week.

People sprak met Omi, één van de oprichters van het merk, over de samenwerking. "Soms kan ik niet geloven dat ik met de toekomstige koning spreek", zei hij. "Om alleen al het gesprek over duurzaamheid te voeren, is bizar. Je zou denken dat iemand die zo bevoorrecht is als hij, er niet geïnteresseerd in zou zijn."

Volgens de ontwerper is dat hier niet het geval. "Mensen noemen ons pioniers op het gebied van duurzaamheid. En dan ontmoet je iemand als prins Charles en hij weet zóveel." Omi noemt de prins "erg betrokken" bij wat ze doen en zegt dat ze een "goede band" hebben.

De opvallende creaties van Vin + Omi zijn eerder gedragen door Kate Moss, Michelle Obama, Beyoncé en Lady Gaga.