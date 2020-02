Sophie Turner en Joe Jonas zouden hun eerste kind verwachten. De 23-jarige Game of Thrones-actrice en de 30-jarige zanger gaven elkaar vorig jaar in mei het jawoord.

Meerdere Amerikaanse media, waaronder Us Weekly, melden woensdag dat Turner zwanger is. De actrice en Jonas hebben zelf nog niet gereageerd op de berichten.

Turner is sinds 2016 met Jonas samen en heeft zich in 2017 met de zanger verloofd. De twee trouwden in mei in het geheim en gaven elkaar in juni opnieuw het jawoord tijdens een ceremonie in Zuid-Frankrijk.