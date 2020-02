Sandra Bullock en Jennifer Aniston zijn niet alleen collega's, maar ook goed bevriend. Bullock mocht Aniston interviewen voor Interview Magazine. De twee, die elkaar leerden kennen doordat ze allebei een tijdje met dezelfde acteur hebben gedatet, spraken over hun persoonlijke leven, hun carrière en hoe ze hun toekomst samen zien.

Als Aniston en Bullock over dertig jaar terugkijken op hun carrière, dan zitten ze naar eigen zeggen vast samen in hetzelfde verpleeghuis. "Ik help jou met je tanden, jij helpt mij met mijn luiers", zegt Bullock. Maar volgens Aniston hebben ze die tegen die tijd helemaal niet nodig. "Dan is er zoveel bekend op het gebied van gezondheid, bovendien zorgen we goed voor onszelf."

Bullock zegt dat dit wel moet, omdat Aniston dat al haar vrienden oplegt. "Jij dwingt ons wat te ondernemen in een tijd waarin iedereen aan zijn telefoon is gekluisterd. Alleen maar omdat jij van plan bent om 115 jaar te worden en je vrienden bij je wil hebben."

Daarnaast noemt Bullock het inspirerend dat Aniston zo'n positief persoon is. "Iedereen die het geluk heeft zich in jouw leven te bevinden, wil daar blijven omdat het er veilig en fijn is."

"Dat is het liefste dat iemand ooit tegen me gezegd heeft", reageert Aniston. Waarna ze uitlegt dat het waarschijnlijk komt doordat ze opgroeide in een onstabiele en onveilige gezinssituatie. Hierdoor nam ze zich voor het zelf helemaal anders aan te pakken. "Dus eigenlijk heb ik het aan mijn ouders te danken", besluit ze.