Viggo Waas vindt het hypocriet dat de scheiding van Marco Borsato zo breed wordt uitgemeten in de media, zegt de cabaretier in gesprek met Playboy.

Volgens Waas (57) denken veel mensen dat hij vaak een scheve schaats rijdt, maar volgens hem zijn dat vaak mensen die een grote weerzin tegen ontrouw hebben. Diezelfde mensen proberen Borsato aan de schandpaal te nagelen, zegt Waas.

"Zij projecteren vaak hun eigen heimelijke verlangens op mensen die in de openbaarheid treden. En dus duikt iedereen op Marco Borsato als blijkt dat hij een affaire heeft gehad en gaan ze allemaal lopen zeiken. En die heks van hem moet op de brandstapel. Ze botvieren hun eigen angst op de mensen in de media. Er is zoveel hypocrisie."

Borsato gaf enkele weken voor de bekendmaking van zijn scheiding toe dat hij het rustiger aan ging doen, omdat hij aan een burn-out lijdt. Hoewel Waas het heel erg vindt voor de zanger, moeten artiesten hun mentale conditie volgens hem niet gebruiken om zichzelf te verkopen.

"Ik vind het wel heel erg klote voor hem. Overigens word ik ook wel een beetje moe van al die collega's, comedians, die hun verslaving of burn-out als een soort sellingpoint uitventen. Dat staat los van Marco hoor. Dan denk ik: nou weet ik het wel dat je aan de coke hebt gezeten of aan drank verslaafd was."

Waas staat op dit moment in het theater met zijn voorstelling De Meestervoorspeller.