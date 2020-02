Hadewych Minis moet haar optredens van deze week verplaatsen door een val waarbij ze haar hand brak. De actrice en zangeres zegt woensdag op Instagram dat ze de shows van de komende drie weken zal aanpassen.

Minis bedankt haar volgers voor de "ontzettend lieve berichten" die ze heeft ontvangen na haar val.

"Ik ben uitgegleden en heb een flinke smak gemaakt, nu vier weken in het gips", legt ze haar situatie uit. "We hebben helaas moeten besluiten de shows van deze week te verplaatsen. De shows van de volgende drie weken zullen we aanpassen. Ik hoop dat jullie het begrijpen", aldus Minis.

De zangeres en actrice is momenteel op tournee langs de theaters van Nederland met haar show Hadewych Doet De Dames. Hierin vertolkt ze liedjes van Nederlandse zangeressen. De gekozen nummers beslaan meer dan honderd jaar van de muziekgeschiedenis.