Maan de Steenwinkel wil haar fans met de nummers op haar album Onverstaanbaar niet alleen goede muziek bieden, maar ook een stukje van zichzelf laten zien en wat denkvoer meegeven. De zangeres hoopt dat fans erbij stilstaan dat sociale media geen juiste afspiegeling van het leven zijn en dat gemene opmerkingen echt blijven hangen.

"Ik denk steeds vaker: je mag best laten zien dat niet alles leuk is en dat dingen soms best ingewikkeld of zelfs pijnlijk kunnen zijn. Ik wil niet alleen perfectie laten zien en horen, maar ook laten merken wat dingen met me doen. Onverstaanbaar (de titelsong van het album, red.) gaat over negatieve opmerkingen en dat die pijn kunnen doen. Sommige opmerkingen zijn echt gewoon gemeen", aldus de 23-jarige zangeres in gesprek met NU.nl.

"Ik kan duizend positieve dingen zien en dan toch dat ene negatieve puntje in mijn achterhoofd houden. Mensen zeggen dan dat ik me er niets van moet aantrekken en dat snap ik, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ik wil met mijn muziek ook die kant belichten. Dat mensen zien wat de consequenties zijn van harde woorden."

De Steenwinkel, die in 2016 The voice of Holland won, heeft lang gewacht met haar eerste album. De zangeres wilde dat alles klopte en bleef het daarom uitstellen. Toen ze onlangs met een groep op schrijverskamp ging, kwam ze tot de conclusie dat het tijd was: de liedjes die geschreven waren, pasten bij haar en zeggen iets over haar.

"Ik heb zo lang getwijfeld over wat juist was. Je wil met je debuutalbum het uiterste eruit halen, het allerbeste. Want dit is een ijkpunt voor de rest van je carrière. Een tijdje heb ik gedacht dat ik moest kijken naar wat zou werken, wat commercieel zou slagen en wat mensen van mij zouden willen horen. Toen we met het team Ze Huilt Maar Ze Lacht maakten, dacht ik dat het niet zou werken, maar het was wel heel erg wie ik ben en hoe ik denk. Het bleek dat zoiets persoonlijks juist heel erg aansloeg en het mensen raakte. Daardoor durfde ik meer los te laten en echt naar mezelf te luisteren."

'Over bepaalde dingen wil ik alleen zingen'

De zangeres is over het algemeen open, maar als het om haar liefdesleven gaat, houdt ze het liever voor zichzelf. In haar muziek is dat anders; zo zingt ze in 7 Maanden over de eerste periode van haar relatie met Tony Junior, toen niemand er nog van wist. Inmiddels is de relatie verbroken, maar de twee zijn nog steeds goede vrienden.

"In mijn liedjes kan ik dingen kwijt die ik in interviews liever niet zeg, dan zing ik over verliefdheid en over onzekerheid. Over sommige dingen wil ik juist praten nu, zoals die onzekerheid, omdat ik hoop dat ik misschien wel een voorbeeld kan zijn voor andere jonge mensen. Maar over bepaalde dingen, zoals de liedjes over mijn relatie, wil ik alleen zingen en verder niet uitleggen. Want in interviews heb ik de regie niet en als ik het zing, heb ik die controle wel, dan kan ik precies vertellen wat ík wil en niet meer of minder. Dan zegt de muziek genoeg."