Marlijn Weerdenburg wist zich na haar bevalling even geen raad met haar zoon, vertelt de 36-jarige actrice in het programma De Geknipte Gast.

"Van tevoren dacht ik: ik word zo'n moeder die alles intuïtief aanvoelt, een natural moeder", vertelt Weerdenburg aan presentator Özcan Akyol. "Maar toen hij er na een heftige bevalling uit kwam, zat ik daar in dezelfde omgeving - in huis - met een kindje dat veel huilde, maar ik niet kon troosten."

De actrice vertelt dat ze zich na de bevalling somber en onzeker voelde. Ook deed ze af en toe vervelend tegen haar man Paul Broers. "Ik was jaloers op hem, want hij was weer aan het werk en ik mocht dat nog niet", aldus Weerdenburg.

Weerdenburg werd bekend als advocaat Danni Lowinski in de gelijknamige serie op SBS6. Op dit moment presenteert ze samen met Rop Verheijen MolTalk, een discussieprogramma over Wie is de Mol?.