Davina Michelle ziet niet haar carrière als zangeres, maar moeder worden als haar eerste levensdoel. Aan Beau Monde vertelt ze dat ze daarvoor gemaakt is.

"Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik gemáákt ben om moeder te worden. Dat voel ik aan alles. Dat is mijn eerste levensdoel", aldus de 24-jarige zangeres. Davina Michelle zag zichzelf vóór haar muziekcarrière in een standaardgezin en werkend als verloskundige.

Inmiddels realiseert ze zich dat dit niet meer voor de hand ligt. "Laatst bedacht ik dat het waarschijnlijk heel anders gaat lopen. Als ik ze (de kinderen, red.) naar school zou brengen, dan is het onderweg: 'Even stoppen, want iemand wil met mama op de foto.' Om maar een stom voorbeeld te noemen."

Ze noemt de gezinssituatie van haar ouders als ideaalbeeld, maar beseft dat een normaal gezinsleven nu ver weg lijkt. "Neemt niet weg dat ik nog steeds dolgraag moeder wil worden. Maar ik focus me eerst op mijn carrière", aldus de zangeres die hits scoorde met Duurt te lang en Skyward.

Davina Michelle benadrukt dat ze niet de ambitie heeft om de nieuwe Taylor Swift te worden en zegt vooral een stabiele carrière en een mooi gezin te willen. "Laat mij maar lekker muziek maken. Verder zien we wel."