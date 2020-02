Kim Kardashian zou graag nog meer kinderen willen, maar heeft haar handen vol aan haar twee zoons en twee dochters. In de podcast All's Fair van Laura Wasser vertelt de 39-jarige realityster dat ze vier kinderen wel genoeg vindt.

"Ik kan er gewoon niet meer bij hebben, want ik wil ook graag naar school blijven gaan (Kardashian studeert momenteel om advocaat te worden, red.). Ik zou er nog wel twee kinderen bij willen hebben, maar ik denk dat ik het niet moet doen", aldus Kardashian.

"Alle kinderen hebben aandacht nodig en ik wil ervoor zorgen dat ik ze genoeg aandacht kan geven", vertelt de Kardashian-telg.

Kardashian zegt op te zien tegen een IVF-behandeling en wil liever geen 'oude moeder' zijn. Ook is Kardashian ervan bewust dat de zorg over kinderen nooit ophoudt. "Ik ben bijna veertig en ik bel mijn 64-jarige moeder (Kris Jenner, red.) nog dagelijks over van alles."

Kardashian is getrouwd met rapper Kanye West. Het stel heeft samen dochter North (6), zoon Saint (4), dochter Chicago (2) en zoon Psalm (9 maanden).