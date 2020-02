Zangeres Naaz zegt te bidden voor de mensen die haar vroeger op school hebben gepest. In een interview met Cosmopolitan vertelt ze dat ze met boosheid helemaal niets opschiet.

De zangeres geeft toe dat ze weleens geconfronteerd wordt met mensen die haar in het verleden pestten maar die, nu ze zangeres is, wél interesse in haar tonen. "Mijn manier om met dit soort dingen om te gaan, is door voor mensen te bidden. Tot de dag van vandaag bid ik nog steeds voor het meisje dat vroeger echt mijn grootste pestkop was", aldus Naaz.

Naaz zegt dat ze vooral bid voor de mensen om de pestkoppen heen. "Niemand zou ooit nog moeten lijden onder haar gedrag."

De zangeres zegt er niet gelijk van uit te gaan dat mensen uit haar verleden haar anders benaderen vanwege haar carrière. Ze noemt het arrogant om te denken dat het alleen is omdat ze bekend is. "Misschien wel hoor, maar mensen kunnen ook veranderen", benadrukt ze.

Naaz zegt dat ze door een combinatie van de pesterijen, familiesituaties en "hoe haar brein in elkaar zit" last had van depressies tijdens haar schooltijd. De zangeres hoopt het taboe op het gebruik van medicatie voor mentale klachten te verminderen. "Er zijn mensen die vinden dat ik een makkelijke uitweg heb genomen door antidepressiva te slikken, maar ik heb alles geprobeerd en heb ook nog steeds een psycholoog. Niet iedereen die medicatie gebruikt, hoeft zichzelf te verliezen."

De zangeres bracht in het najaar van 2019 haar tweede EP the beautiful struggle uit. Op deze plaat zingt ze onder meer over haar depressiviteitsklachten.