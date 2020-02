Tjitske Reidinga vindt zichzelf geen goede verleidster. Haar verleidingskunsten lijken het meest op die van de onhandige hoofdpersoon uit de film Bridget Jones-filmreeks, zei de actrice maandag in Op1.

Reidinga sprak in het praatprogramma van de NPO over haar rol in de toneelversie van de film Dangerous Liaisons. Die film uit 1988, gebaseerd op de Franse brievenroman Les Liaisons dangereuses uit 1782, gaat over een nietsontziende versierder die in gewetensnood komt als hij echt verliefd wordt.

"Ik ben een beetje Bridget Jones-achtig", aldus de actrice over haar eigen verleidingskunsten. "Onhandig. En vroeger, als ik verliefd was op iemand, ging ik heel bot tegen hem doen en ongeïnteresseerd doen in de hoop dat hij het niet zou merken. Dus ik ben helemaal geen goede verleidster."

De 47-jarige actrice hoefde naar eigen zeggen niet haar best te doen om als verleidster op de hoofdpersoon uit de Bridget Jones-films te lijken. Ze weet dat aan haar stuntelige motoriek.

Reidinga deed ook niet expres onnozel, zoals andere meisjes op school. "Wat zij deden, was meer een soort 'mooi' onnozel. Ik was ook een beetje nerdy en dan komt het heel anders over", lichtte de actrice toe, om daarna de hoop uit te spreken dat meisjes van zich laten horen wanneer ze te maken krijgen met ongewenste toenaderingspogingen.