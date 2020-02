Viviënne van den Assem vindt het af en toe lastig dat ze nooit gestudeerd heeft, vertelt ze in gesprek met Flair. De presentatrice twijfelt daardoor weleens aan haar eigen kunnen.

"Dat ik niet heb gestudeerd, dat vind ik weleens lastig", aldus Van den Assem. "Vooral als ik in een impasse zat en twijfelde aan mijn werk. Dan kon ik eindeloos malen: ik weet niet of ik het wel kan, of ik het wel echt leuk vind, of het wel bij me hoort. Maar ja, wat moest ik anders doen? Ik kon voor mijn gevoel niks."

Van den Assem kreeg op 16-jarige leeftijd een rol in de soap Goudkust, toen ze in de vierde klas van het atheneum zat. Na de middelbare school ging ze meteen werken en acteren. "Ik heb daardoor geen studententijd gehad, of een periode dat je kunt freewheelen. Ik schoot op jonge leeftijd al een heel volwassen leven in", zegt Van den Assem daarover.