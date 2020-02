Gordon heeft spijt van de racistische grap die hij maakte in Holland's Got Talent in 2013. De presentator bood zijn excuses maandagavond aan in De Wereld Draait Door.

"Ik heb me er ook schuldig aan gemaakt", zei Gordon, toen het gesprek aan tafel ging over de racistische opmerkingen en grappen waar mensen met een Aziatische afkomst mee te maken kunnen krijgen in Nederland. "Je denkt, in al je ignorance, 'oh, dat kan wel'."

Gordon ziet zichzelf absoluut niet als racist, maar is wel anders over zijn opmerking gaan denken. "Kijk nu, en de afgelopen jaren, met de discussie over Zwarte Piet en moorkoppen, realiseer ik me dat mensen erdoor gekwetst raken en er enorm gestigmatiseerd door worden. Ik wil er bij deze mijn diepe, diepe excuses voor aanbieden en ervoor zorgen dat dit nooit meer gebeurt in Nederland."

Gordon was in 2013 jurylid van de talentenjacht Holland's Got Talent. Toen de Chinese deelnemer Xiou Wang op het podium verscheen, zei Gordon: "Welk nummer ga je zingen, nummer 39 met rijst?" Deze opmerking zorgde voor de nodige ophef, zowel in Nederland als in het buitenland.

Destijds zei Gordon in het KRO-programma Oog in oog dat hij zich niet geroepen voelde om excuses te maken. "Ik ben blij dat ik in Nederland leef, waar je dit soort dingen gewoon kan zeggen. Het was heel onschuldig. Heel veel Nederlanders maken wel eens een grapje als 'sambal bij'."