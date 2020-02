Naast de prijzen die worden uitgereikt tijdens de Oscars, zijn de jurken en andere outfits misschien wel het meest besproken onderwerp van het jaarlijkse gala. NU.nl zet een aantal van de opvallendste rodelopercreaties op een rij.

Renée Zellweger won zondag haar tweede Oscar voor haar hoofdrol in de film Judy. De actrice droeg een witte offshoulderjurk van Armani Prive, die op veel lof kon rekenen van de modecritici. Op de rode loper vertelde Zellweger dat ze tijdens de Oscars een 'tijdloze jurk met een moderne twist' wilde dragen. (Foto: BrunoPress)

Cynthia Erivo, genomineerd voor haar rol in Harriet en beste originele nummer, werd eveneens gecomplimenteerd om haar jurkkeuze. De actrice droeg een asymmetrische jurk van Versace met een hoge split. (Foto: BrunoPress)

Spike Lee verscheen op de rode loper in een smoking van Gucci in de kleuren paars en geel. Dat zijn kleuren van de Los Angeles Lakers, de club waarbij de onlangs overleden basketballer Kobe Bryant speelde. De regisseur had eveneens het nummer 24 op zijn jasje laten borduren, een verwijzing naar het rugnummer van Bryant. De twee werkten tien jaar geleden samen toen Lee een documentaire maakte over het leven van de basketballer. (Foto: BrunoPress)

Janelle Monáe droeg een bijzondere creatie van Ralph Lauren die was versierd met maar liefst 168.000 Swarovski-kristallen. Naar verluidt zou er zeshonderd uur zijn gewerkt aan de jurk van de actrice en zangeres. Monáe verzorgde het openingsnummer van de Oscars, een bewerking van haar eigen nummer Come Alive. (Foto: BrunoPress)

Billie Eilish koos, zoals ze vaker doet, voor een eigenzinnige outfit. De zangeres, die tijdens de uitreiking een cover zong van Yesterday van The Beatles, droeg een oversized pak van Chanel dat ze combineerde met veel kettingen, lange nagels en vingerloze handschoenen. (Foto: BrunoPress)

Pose-acteur Billy Porter maakte indruk met een creatie van de Britse ontwerper Giles Deacon. De acteur droeg een top die was bewerkt met metalen gouden veren en een wijde rok met print. (Foto: BrunoPress)

Natalie Portman wilde de aandacht vestigen op het gebrek aan genomineerde vrouwelijke regisseurs en liet daarom namen van onder anderen Greta Gerwig (Little Women) en Lulu Wang (The Farewell) op haar cape borduren. Het is niet de eerste keer dat Portman aandacht vraagt voor het lage aantal genomineerde vrouwelijke regisseurs. Twee jaar geleden mocht de actrice de prijs voor beste regisseur uitreiken en legde ze er bij haar presentatie nadruk op dat er wederom geen vrouwen kans maakten op de Oscar. (Foto: BrunoPress)