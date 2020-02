Rachel Hazes was zondag samen met haar nieuwe vriend Mike aanwezig bij de première van TINA de Musical. Aan Shownieuws vertelt ze dat ze het erg leuk heeft met haar nieuwe vriend.

Eerder verscheen in verschillende media dat de twee al bijna samen zouden wonen. Tegen de verslaggever van Shownieuws ontkracht Hazes dit echter. "Nee, nog niet. Af en toe is hij bij me en we hebben het gewoon heel erg leuk."

De moeder van zanger André Hazes en zangeres Roxeanne Hazes antwoordt op de vraag wat het leukste is aan haar nieuwe vriend: "Alles is leuk. Ik kan niet één ding opnoemen, alles is leuk. Hij is heel lief, dat is het belangrijkste." De twee hebben nog geen toekomstplannen gemaakt, zo zegt Hazes. "Ja, dat weet ik niet, schat. We hebben het naar onze zin nu."

Hazes kampte eerder met een depressie, maar vertelde een paar maanden geleden aan RTL Boulevard dat het inmiddels weer beter met haar gaat. "Ik ben heel gelukkig en dankbaar dat ik er nog ben."