John Legend leest vanaf 9 februari in een geanimeerde serie brieven van fans voor die over liefde en vriendschap gaan. Dear John: Legendary Love Letters is dan te zien via Facebook, meldt People zaterdag.

"Om Valentijnsdag te vieren, hebben we gevraagd om verhalen van liefde, familie en vriendschap", aldus de 41-jarige zanger over de Facebook-serie. "We kregen brieven van over de hele wereld en we willen al die liefde met jullie delen."

Een van de verhalen in Dear John: Legendary Love Letters gaat over een stel dat de liefde vond terwijl ze in verschillende landen woonden. In een ander verhaal viert een vrouw het vijftigjarig huwelijk van haar ouders.

De sinds 2013 met model Chrissie Teigen getrouwde Legend produceerde in 2019 een YouTube-documentaire. Het vijfdelige Can't Just Preach ging over activisten die proberen het verschil te maken in hun gemeenschap.