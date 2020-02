Laura Ponticorvo zou zich het liefst nog tien jaar vol op haar werk willen concentreren voor ze aan kinderen begint, maar denkt dat ze ze beter niet te lang kan wachten omdat ze 'al' 34 jaar oud is. De vlogger en musicalactrice vindt dat jammer, zegt ze in gesprek met Vrouw.

"Ik ga eerst een half jaar toeren met de musical (Verliefd op Ibiza, red.) en hoop dat er daardoor weer andere deuren opengaan. Bij acteren ligt mijn hart: in het theater, maar ook bij tv en film. En dan uiteindelijk moeder worden. Van één kindje, want dan hebben we er al vier", aldus Ponticorvo, wier echtgenoot Ryan al vader van drie kinderen is.

De kinderen van haar echtgenoot ziet ze als "bonuskinderen" en ze geniet van het "bonusmoederschap", maar het heeft haar ook de ogen geopend over zichzelf als moeder.

"Als Ryan nog geen kinderen had, hadden wij misschien twee jaar geleden al een kindje van ons samen gehad. Daar heb ik nu bewust mee gewacht. Ze komen om het weekend en de helft van de vakanties. Ontzettend leuk, maar in 'hun' weekend doen we kinderdingen en pas als ze teruggaan naar hun moeders hebben we het rijk weer voor ons alleen. Daardoor besefte ik dat een eigen kindje er straks 24/7 is. Daar ben ik nog even niet aan toe, ik wil nog zoveel doen!"

Voorlopig geniet de actrice nog even van de vrijheid die ze heeft nu ze nog geen moeder is. "Nu de musical, of naar het buitenland voor werk. Als ik word gebeld of ik dinsdag een fotoshoot kan doen op Curaçao, roep ik: prima! Dat is tot nu toe mijn way of life en daar word ik gelukkig van. Maar het is al zó leuk om te mogen oefenen met deze drie. De rest komt nog wel."