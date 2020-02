Tino Martin en Kimberly Kruiter zijn weer bij elkaar. Dit bevestigt de zanger vrijdag in Shownieuws. De twee brachten de afgelopen maanden al veel tijd elkaar door.

"Het gaat heel goed", aldus Martin. "We hebben de draad weer opgepakt."

Martin en Kruiter gingen eind augustus uit elkaar, omdat ze er niet in slaagden hun werk en privéleven goed te combineren. Kruiter had veel werk aan haar eigen horecabedrijf in Amsterdam, en Martin had het druk met zijn zangcarrière.

De afgelopen maanden gingen diverse geruchten over het liefdesleven van Martin. Zo zou hij iets hebben gehad met Monique Westerberg, de ex-vriendin van André Hazes, en met zijn duetpartner Gerard Joling. Martin liet hierop echter weten dat hij juist zijn ex-vriendin weer veel zag "We houden nog heel van elkaar, en we zijn ook nog heel veel bij elkaar, met elkaar", zei hij in RTL Boulevard. Nu zijn de twee dus officieel weer een stel.

De 35-jarige zanger, die eigenlijk Eduard Martinus Kattenberg heet, brak in Nederland door met de single Jij liet me vallen. Later had hij succes met nummers als Later als ik groter ben en Laat me leven, een duet met Gerard Joling. Hij scoorde in 2018 een grote hit in de Nederlandse Top 40 met het lied Zij weet het.