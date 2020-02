Boer Jaap Vreeken, die in het in 2018 uitgezonden seizoen van Boer zoekt Vrouw te zien was, heeft een nieuwe liefde gevonden. De bloemenkweker heeft sinds enkele maanden een relatie met de Deense Helle.

Helle, die Vreeken al zag in het datingprogramma, benaderde de boer. Aan de website van Boer zoekt Vrouw vertelt de bloemenkweker dat ze op zoek was naar een 'type boer Jaap'.

"Ik weet niet wat dat precies voor type is, haha. Maar vlak voor de feestdagen kreeg ik een grote kerstkaart thuisgestuurd met een mooi verhaaltje erop en een telefoonnummer erbij. Het leek mij een leuke vrouw, dus ik besloot haar te bellen."

Toen zijn nieuwe vriendin begin januari voor een paar dagen naar Denemarken was vertrokken, merkte Vreeken dat hij verliefd op haar was.

"Wat ik zo leuk aan haar vind? Ze is een mooie, lieve dame. Ze is praktisch, doortastend en neemt initiatief. Dat waardeer ik aan haar. Het voelt zo goed. Ik zie een toekomst met haar en haar twee kinderen zeker zitten!"

Vreeken deed in 2018 mee aan Boer zoekt Vrouw, maar wist in het programma niet de liefde van zijn leven te vinden. De kweker uit Rijsenhout kreeg in totaal vijftig brieven toegestuurd.

De nieuwe reeks van Boer zoekt Vrouw gaat op 23 februari van start.