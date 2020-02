Het huwelijk tussen de Britse prinses Beatrice en haar verloofde Edoardo Mapelli Mozzi vindt plaats op vrijdag 29 mei. Het Britse koningshuis heeft vrijdag laten weten dat het huwelijk na toestemming van de koningin voltrokken mag worden in St. James's Palace in Londen, waar eerder onder anderen koningin Victoria en koning George V trouwden.

Na de ceremonie zal koningin Elizabeth een besloten receptie geven voor de huwelijksgasten, die plaatsvindt in de tuin van Buckingham Palace.

Het huwelijk wordt hoogstwaarschijnlijk niet live uitgezonden op televisie. BBC en ITV, de twee grootste zenders in Groot-Brittannië, hebben laten weten geen live-uitzendingen van de bruiloft te brengen.

Beatrice en Mozzi zouden sinds november 2018 een relatie hebben. In maart 2019 verschenen ze op een gala in Londen voor het eerst officieel als stel in het openbaar. Het koppel heeft zich in september 2019 tijdens een weekend weg in Italië verloofd.

De prinses is de kleindochter van koningin Elizabeth en de dochter van de in 1996 gescheiden prins Andrew en Sarah Ferguson.