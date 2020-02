Tony Junior noemt Maan de Steenwinkel, met wie hij tot december 2019 een relatie had, nog steeds zijn beste vriend. De dj zegt dat de twee nog steeds met elkaar omgaan en dat hij met een goed gevoel terugkijkt op hun relatie.

"We zijn chill, dat heb ik nog nooit meegemaakt", vertelt Tony Junior in gesprek met Radio 538. "Als je uit elkaar bent, kun je kut doen, elkaar ontvolgen en blokkeren, maar we zijn nog steeds de beste vrienden."

De dj en de zangeres waren 2,5 jaar samen. "We hebben veel met elkaar gelachen en gehuild. We waren supertrots op elkaar, en dat zijn we nog steeds."

Afgelopen week bracht Maan haar nieuwe single 7 Maanden uit, die over de begintijd van hun relatie gaat. Tony Junior maakte een opzetje voor het nummer en de zangeres schreef vervolgens de tekst erbij.

"We hebben de plaat een paar maanden geleden afgemaakt, toen we nog samen waren", legt de dj uit. De single krijgt logischerwijs veel aandacht omdat de twee nu uit elkaar zijn. "Maar zo is het gebeurd, zo is het echt. Ik ben supertrots op deze plaat."

De Steenwinkel brak door dankzij haar winst van de talentenjacht The voice of Holland in 2016. Ze scoorde hits met liedjes als Hij Is Van Mij en Blijf Bij Mij. Tony Junior, geboren als Tony Claessens, had eerder een relatie met YouTuber Dionne Slagter. Hij scoorde een hit met het nummer Get Down en was samen met zijn vader te zien in de reallifesoap Toni & Tony: Zo Vader, Zo Zoon.

In februari 2018 maakten de zangeres en de dj bekend een relatie te hebben.