Kesha moet producer Dr. Luke, met wie ze al jaren in rechtszaken verwikkeld is, een bedrag van omgerekend ruim 340.000 euro betalen. Uit papieren van de rechtbank, die in handen van E! News zijn, blijkt dat de zangeres veroordeeld is voor het doen van lasterlijke uitspraken en het niet nakomen van contractuele afspraken.

Kesha staat onder contract bij Kemosabe Records, dat eigendom is van Lukasz Gottwald, zoals Dr. Luke echt heet. De zangeres zegt niet meer met de producer te willen werken, omdat hij haar emotioneel en seksueel zou hebben misbruikt.

De lasterlijke uitspraak waarvoor Kesha nu veroordeeld is, ging echter over collega Katy Perry. Kesha zou Lady Gaga een bericht hebben gestuurd, omdat ze had vernomen dat Perry door "dezelfde man" was verkracht, doelend op Dr. Luke. Lady Gaga liet zich in media vervolgens negatief uit over Dr. Luke, terwijl Perry onder ede vertelde nooit te zijn misbruikt door de producer.

Het team van Kesha heeft aan Variety laten weten in beroep te gaan tegen de uitspraak. De verdediging van Dr. Luke laat weten in de volgende zitting van de voortslepende rechtszaak te willen bewijzen dat de uitspraken van de zangeres over haar contact met de producer ook onwaar en lasterlijk zijn.

Kesha en Gottwald werkten samen aan de eerste twee albums van de zangeres, waar hits als Tik Tok en Die Young op staan. Sindsdien voeren ze al jaren een strijd over een contract dat de zangeres heeft bij Gottwalds Kemosabe Records, dat weer onderdeel is van platenmaatschappij Sony.

Kesha bracht vorige maand haar vierde album High Road uit.