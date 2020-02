Keith Richards heeft donderdag laten weten sinds oktober 2019 niet meer te hebben gerookt. De 76-jarige Rolling Stones-gitarist, die al eerdere stoppogingen waagde, is van plan om gezonder te leven.

"Ik rook niet meer sinds oktober", vertelde Richards in een interview op de Amerikaanse radiozender Q104.2. "Done that, been there."

De gitarist grapt dat zijn enige overgebleven ondeugden nu rock-'n-roll en een sporadisch glas wijn zijn. De rockster wil gezonder gaan leven nu de Rolling Stones donderdag hebben aangekondigd opnieuw op tour te gaan in Amerika.

Richards was eerder verslaafd aan heroïne en stopte in 2018 met het drinken van sterke drank.